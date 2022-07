Psoriasi | l’ormone che diminuisce nelle donne il rischio di forme gravi

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si parla spesso di malattie di genere, con patologie che tendono ad interessare più frequentemente lerispetto agli uomini. Almeno sul fronte delledi, quelle più serie con lesioni diffuse e con ripetute riaccensioni della patologia, lesembrano però essere statisticamente a minor. Ora una ricerca giapponese prova a spiegare il perché di questa differenza. La chiave sarebbe da ricercare in un ormone femminile, l’estradiolo, che forse in futuro se i dati verranno confermati potrebbe anche diventare una sorta di potenziale trattamento per la patologia. Sia chiaro: siamo nel campo delle ipotesi ma stando a quanto gli esperti dell’Università Hamamatsu di Kyoto hanno pubblicato su Journal of Allergy and Clinical Immunology, pare proprio che ...