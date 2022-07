Programmi TV di stasera, lunedì 4 luglio 2022. Su Rai1 ritorna ‘Pretty Woman’ (Di lunedì 4 luglio 2022) Pretty Woman Rai1, ore 21.25: Pretty Woman Film di Garry Marshall del 1990, con Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy. Prodotto in USA. Durata: 117 minuti. Trama: Sotto l’aspetto affascinante e l’indole da rubacuori, Edward Lewis nasconde uno squalo dell’alta finanza. La sua specialità è comprare aziende dissestate, risanarle e rivenderle a caro prezzo. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni per una settimana nei suoi pranzi di lavoro e incontri d’affari. È un rapporto puramente commerciale, ma il cuore di pietra di Edward comincia piano piano a sciogliersi. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 – 1^Tv Serie Tv. 4×06 – La Maledizione: Gli operatori della 118 si convincono che una leggenda della loro caserma sia diventata realtà, in un giorno infernale con una serie infinita di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 4 luglio 2022) Pretty Woman, ore 21.25: Pretty Woman Film di Garry Marshall del 1990, con Richard Gere, Julia Roberts, Ralph Bellamy. Prodotto in USA. Durata: 117 minuti. Trama: Sotto l’aspetto affascinante e l’indole da rubacuori, Edward Lewis nasconde uno squalo dell’alta finanza. La sua specialità è comprare aziende dissestate, risanarle e rivenderle a caro prezzo. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni per una settimana nei suoi pranzi di lavoro e incontri d’affari. È un rapporto puramente commerciale, ma il cuore di pietra di Edward comincia piano piano a sciogliersi. Rai2, ore 21.20: 9-1-1 – 1^Tv Serie Tv. 4×06 – La Maledizione: Gli operatori della 118 si convincono che una leggenda della loro caserma sia diventata realtà, in un giorno infernale con una serie infinita di ...

AnnaMancini81 : Stasera in tv lunedì 4 luglio 2022, tutti i programmi in onda - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 3 Luglio 2022 - ParliamoDiNews : Guida Tv Lunedì 4 luglio 2022 i programmi di stasera, i film in tv #CATALOGHI #guidatv #guidatvmediaset #guidatvrai… - zazoomblog : Programmi TV di stasera domenica 3 luglio 2022. In prima visione su Italia 1 «Supereroe per caso» - #Programmi… - MonaldieSorti : RT @FestivalDantesc: Stasera siamo siamo passati nel 'Cartellone' di Radio 24 ???? 'Ahi serva Italia', il concorso di street theatre basato… -