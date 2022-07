Omicidio Willy: Meloni, 'il suo sorriso e il suo coraggio sempre nei nostri cuori' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Bene! Speriamo che la condanna ora venga confermata nei successivi gradi di giudizio. Nulla potrà restituire Willy a chi gli voleva bene, ma il suo sorriso, il suo coraggio e il suo esempio rimarranno per sempre nei cuori di tutti noi. Un abbraccio a tutti i cari di Willy e a Lucia, mamma forte e coraggiosa, che ha cercato con tutte le forze giustizia per suo figlio”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Bene! Speriamo che la condanna ora venga confermata nei successivi gradi di giudizio. Nulla potrà restituirea chi gli voleva bene, ma il suo, il suoe il suo esempio rimarranno perneidi tutti noi. Un abbraccio a tutti i cari die a Lucia, mamma forte esa, che ha cercato con tutte le forze giustizia per suo figlio”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

