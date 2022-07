Muore alla festa dei suoi 40 anni in un incidente assordo | Aveva sconfitto il cancro 10 anni prima (Di lunedì 4 luglio 2022) Aveva sconfitto il cancro ma alla fine non è riuscito a cambiare il suo destino: è morto durante la festa dei suoi quarant’anni, un incidente inaspettato. Ieri Antonio Andriani festeggiava il suo quarantesimo compleanno ad Erice, un delizioso paese montano in provincia di Trapani. La festa da lui organizzata non era soltanto in onore del traguardo dei 40. Antonio festeggiava anche il suo essere in vita, festeggiava la sua lotta vinta contro il cancro undici anni fa. Festeggiava al futuro radioso. Non poteva sapere che quella serata gli sarebbe stata fatale, l’ultima della sua vita. Secondo quanto raccontato dagli ospiti testimoni ai Carabinieri, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 luglio 2022)ilmafine non è riuscito a cambiare il suo destino: è morto durante ladeiquarant’, uninaspettato. Ieri Antonio Andriani festeggiava il suo quarantesimo compleanno ad Erice, un delizioso paese montano in provincia di Trapani. Lada lui organizzata non era soltanto in onore del traguardo dei 40. Antonio festeggiava anche il suo essere in vita, festeggiava la sua lotta vinta contro ilundicifa. Festeggiava al futuro radioso. Non poteva sapere che quella serata gli sarebbe stata fatale, l’ultima della sua vita. Secondo quanto raccontato dagli ospiti testimoni ai Carabinieri, ...

