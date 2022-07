Matic: 'Sono qui per Mourinho ma anche perché la Roma è un grande club' (Di lunedì 4 luglio 2022) E' stato il secondo acquisto della Roma in questa sessione di mercato. Arrivato a parametro zero dal Manchester United, oggi Matic si è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 4 luglio 2022) E' stato il secondo acquisto dellain questa sessione di mercato. Arrivato a parametro zero dal Mster United, oggisi è...

Pubblicità

PagineRomaniste : #Matic: '#Mourinho una delle ragioni per cui sono qui. Posso giocare sia in un centrocampo a 2 che a 3. #Pellegrini… - __SSam__7 : RT @giovwastaken: ottimo il mercato della Roma, Isco e Matic sono due rinforzi veramente di qualità qualcuno per un’amichevole su Fifa 16? - sportli26181512 : Matic: 'Sono qui per Mourinho ma anche perché la Roma è un grande club': E' stato il secondo acquisto della Roma in… - 81_ugo : @CIRO60962599 @Mattix718 @MattRini96 @HungryMarcio @diarioas Perdonami ma non sono io quello a cui affibbiare tale… - PagineRomaniste : LIVE - #Matic: 'L'anno scorso non ho parlato con #Mourinho per venire alla #Roma. La mia scelta è stata influenzata… -