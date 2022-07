Marmolada, Draghi commosso dopo l’incontro con le famiglie delle vittime: «Ora impegno perché non accada più» – Il video (Di lunedì 4 luglio 2022) «Sono qui per rendervi conto di persona di quel che è successo. E vi assicuro, è molto importante essere venuti». Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato in un punto pubblico a Canazei, dopo aver incontrato le famiglie delle vittime e dei coinvolti nella tragedia della Marmolada, dove ieri, 3 luglio, un blocco di ghiaccio franato ha ucciso 7 persone. I dispersi sono ancora 15. «Sono qui per esprimere la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle famiglie delle vittime, dei dispersi e dei feriti», ha detto il premier. July 3, 2022 Draghi ha poi ingraziato tutti coloro che hanno lavorato alle operazioni di recupero e ricerca, sottolineando le responsabilità delle istituzione ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) «Sono qui per rendervi conto di persona di quel che è successo. E vi assicuro, è molto importante essere venuti». Il presidente del Consiglio Marioha parlato in un punto pubblico a Canazei,aver incontrato lee dei coinvolti nella tragedia della, dove ieri, 3 luglio, un blocco di ghiaccio franato ha ucciso 7 persone. I dispersi sono ancora 15. «Sono qui per esprimere la più sincera, affettuosa e accorata vicinanza alle, dei dispersi e dei feriti», ha detto il premier. July 3, 2022ha poi ingraziato tutti coloro che hanno lavorato alle operazioni di recupero e ricerca, sottolineando le responsabilitàistituzione ...

