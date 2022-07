Maltempo, tromba d’aria nel Piacentino: un morto (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Un morto per il Maltempo nel Piacentino. Un uomo stava lavorando in un’azienda agricola di Besenzone, quando è rimasto sotto il muro di una stalla crollato per una violenta tromba d’aria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Un violento nubifragio ha colpito nel tardo pomeriggio la provincia di Piacenza, spostandosi successivamente verso il Modenese. Il temporale nel Piacentino si è formato dopo le 18, in Appennino, per poi spostarsi verso le 18.45 su Piacenza, con pioggia e grandine. Poi la cella temporalesca si è spostata verso est interessando Firenzuola, Fidenza, Fontanellato. Presso l’ospedale di Fiorenzuola, sempre nel Piacentino, il vento ha scardinato diverse lamiere di un controsoffitto, senza arrecare danni a ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Unper ilnel. Un uomo stava lavorando in un’azienda agricola di Besenzone, quando è rimasto sotto il muro di una stalla crollato per una violenta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Un violento nubifragio ha colpito nel tardo pomeriggio la provincia di Piacenza, spostandosi successivamente verso il Modenese. Il temporale nelsi è formato dopo le 18, in Appennino, per poi spostarsi verso le 18.45 su Piacenza, con pioggia e grandine. Poi la cella temporalesca si è spostata verso est interessando Firenzuola, Fidenza, Fontanellato. Presso l’ospedale di Fiorenzuola, sempre nel, il vento ha scardinato diverse lamiere di un controsoffitto, senza arrecare danni a ...

