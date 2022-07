Inter, visite mediche per Bellanova (Di lunedì 4 luglio 2022) Giornata di visite mediche per Raoul Bellanova che è pronto a vestire la maglia dell’Inter. L’esterno classe 2000 sta svolgendo le visite a Milano, prima della firma del contratto nella sede del club nerazzurro. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Milan, arriva dal Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Giornata diper Raoulche è pronto a vestire la maglia dell’. L’esterno classe 2000 sta svolgendo lea Milano, prima della firma del contratto nella sede del club nerazzurro. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Milan, arriva dal Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto. SportFace.

