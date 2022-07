I russi hanno conquistato Lysychansk

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 4 luglio 2022) L'esercito ucraino si è ritirato da, città nella regione orientale di Luhansk (che insieme a quella di Donetsk compone il Donbas), una delle ultime nella zona a non essere ancora cadute in mano alle forze russe, dopo la presa di Severodonetsk, città gemella sull'altro lato del fiume Siverskiy Donets. "Dopo pesanti combattimenti per, le forze di difesa dell'Ucraina sono state costrette a ritirarsi dalle posizioni e dalle linee occupate", ha detto lo stato maggiore dell'esercito. Già sabato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu sosteneva che le sue truppe avessero catturatoe preso il pieno controllo della regione di Luhansk. In un primo momento Kyiv aveva smentito, ora invece ammette la ritirata per evidente svantaggio di mezzi, uomini e munizioni. Il presidente ucraino Volodymyr ...