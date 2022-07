Fidanza: «Sono tranquillo, ma da qui al 2023 ci aspettiamo di tutto. Non posso più stare in silenzio» (Di lunedì 4 luglio 2022) Non è più il momento di stare in silenzio, «altrimenti qualcuno potrebbe scambiare il mio garbo per un’ammissione di colpevolezza». Carlo Fidanza rompe il silenzio rispetto alle inchieste che lo hanno travolto in questi mesi, dopo il servizio di Fanpage sulla presunta “lobby nera”, che aveva più i connotati del “trappolone” che dell’inchiesta giornalistica. Prima c’è stata l’indagine sul finanziamento illecito e, ora che quel fascicolo sembra destinato a sgonfiarsi, arriva l’indagine per una presunta corruzione scaturita da un esposto anonimo sull’assunzione come proprio assistente di un giovane militante del partito, figlio di un consigliere di FdI a Brescia che si è dimesso. Nel frattempo Fidanza, a testa bassa e confidando nella Procura per la quale è «sempre stato a disposizione», ha continuato a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Non è più il momento diin, «altrimenti qualcuno potrebbe scambiare il mio garbo per un’ammissione di colpevolezza». Carlorompe ilrispetto alle inchieste che lo hanno travolto in questi mesi, dopo il servizio di Fanpage sulla presunta “lobby nera”, che aveva più i connotati del “trappolone” che dell’inchiesta giornalistica. Prima c’è stata l’indagine sul finanziamento illecito e, ora che quel fascicolo sembra destinato a sgonfiarsi, arriva l’indagine per una presunta corruzione scaturita da un esposto anonimo sull’assunzione come proprio assistente di un giovane militante del partito, figlio di un consigliere di FdI a Brescia che si è dimesso. Nel frattempo, a testa bassa e confidando nella Procura per la quale è «sempre stato a disposizione», ha continuato a ...

