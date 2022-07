"È stato difficile continuare". Sinner, clamorosa confessione: contro Alcaraz... (Di lunedì 4 luglio 2022) “Non mi aspettavo che mi piacesse così tanto l'erba, invece lo è stato. Carlos Alcaraz? Una persona squisita”. Così possiamo riassumere le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria in quattro set su Alcaraz a Wimbledon, che gli permette così l'ingresso ai quarti di finale del torneo. Alla fine il punteggio dice 6-1 6-4 6-7 6-3 per l'altoatesino, che ora se la vedrà contro Novak Djokovic martedì 5 luglio. “Non me lo aspettavo, perché sull'erba non avevo ancora vinto una partita — dice il 20enne di Sesto Pusteria —. Ho cercato di adattarmi e il pubblico mi ha aiutato tantissimo”. Sinner “Contento di come ho gestito le difficoltà” Sinner non sta facendo rimpiangere l'assenza di Matteo Berrettini dal tabellone maschile: il portacolori azzurro centra il terzo quarto di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) “Non mi aspettavo che mi piacesse così tanto l'erba, invece lo è. Carlos? Una persona squisita”. Così possiamo riassumere le parole di Jannikdopo la vittoria in quattro set sua Wimbledon, che gli permette così l'ingresso ai quarti di finale del torneo. Alla fine il punteggio dice 6-1 6-4 6-7 6-3 per l'altoatesino, che ora se la vedràNovak Djokovic martedì 5 luglio. “Non me lo aspettavo, perché sull'erba non avevo ancora vinto una partita — dice il 20enne di Sesto Pusteria —. Ho cercato di adattarmi e il pubblico mi ha aiutato tantissimo”.“Contento di come ho gestito le difficoltà”non sta facendo rimpiangere l'assenza di Matteo Berrettini dal tabellone maschile: il portacolori azzurro centra il terzo quarto di ...

