Claudio Bisio ha una laurea? In cosa è laureato? Che scuola ha fatto? Tutto sul conduttore di Zelig (Di lunedì 4 luglio 2022) Claudio Bisio è uno dei volti più amati nel panorama artistico italiano. Attore, comico, cabarettista, conduttore televisivo dotato di uno spiccato senso dell’humor e di capacità adattive sul palco uniche. Spesso affiancato nella conduzione da donne intelligentissime e in grado di tenergli banco nelle battute e nei vari sketch. Scopriamo cosa c’è da sapere sui... Leggi su donnapop (Di lunedì 4 luglio 2022)è uno dei volti più amati nel panorama artistico italiano. Attore, comico, cabarettista,televisivo dotato di uno spiccato senso dell’humor e di capacità adattive sul palco uniche. Spesso affiancato nella conduzione da donne intelligentissime e in grado di tenergli banco nelle battute e nei vari sketch. Scopriamoc’è da sapere sui...

Pubblicità

MariannaFontan8 : RT @CinecittaNews: Stanno per terminare le riprese de 'L'ultima volta che siamo stati bambini', primo film da regista di #ClaudioBisio, che… - MariannaFontan8 : RT @medusa_film: Claudio Bisio per la prima volta alla regia: si sono concluse le riprese del film tratto dall'omonimo libro di Fabio Barto… - IOdonna : Risate stagionate in attesa delle nuove in arrivo quest'inverno - Think_movies : “L’ultima volta che siamo stati bambini”: stanno per terminare le riprese del film esordio alla regia di Claudio Bi… - cineblogit : L’ultima volta che siamo stati bambini: trama, foto e cast dell’esordio alla regia di Claudio Bisio -