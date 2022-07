Carlos Sainz, prima vittoria in carriera: “Ferrari, non potevo chiedere di più” (Di lunedì 4 luglio 2022) Un weekend da incorniciare per Carlos Sainz su Ferrari. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole position a Silverstone, si è aggiudicato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti a Sergio Perez (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes). Sarà una giornata da ricordare per il numero cinquantacinque: l’iberico ha messo a referto, infatti, la prima vittoria in carriera dopo centocinquanta corse in Formula 1. La gioia di Carlos Sainz dopo la vittoria a Silverstone Carlos Sainz (Credit foto – pagina Facebook Carlos Sainz)“Non so cosa dire, è fantastico. prima vittoria, dopo 150 gare, con la Ferrari e a Silverstone. Non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Un weekend da incorniciare persu. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole position a Silverstone, si è aggiudicato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti a Sergio Perez (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes). Sarà una giornata da ricordare per il numero cinquantacinque: l’iberico ha messo a referto, infatti, laindopo centocinquanta corse in Formula 1. La gioia didopo laa Silverstone(Credit foto – pagina Facebook)“Non so cosa dire, è fantastico., dopo 150 gare, con lae a Silverstone. Non ...

