Capri | Gregorio muore annegato a 19 anni | disposta l’autopsia

(Di lunedì 4 luglio 2022) Una serena domenica di mare, trascorsa a, insieme alla famiglia, si è trasformata in una tragedia. Perché in quel marePio Bucconi, 19, originario di Taranto, ha trovato la morte. L’autorità giudiziaria ha dispostosul corpo del giovane per fare luce sulle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

infoitinterno : Capri, morto annegato a 19 anni sulla spiaggia di Marina Grande: chi era Gregorio, promessa del pugilato -

Pio Bucconi , 19 anni, in quel mare ha trovato la morte, per cause che solo l'autopsia, ... Una disgrazia che ha turbato l'atmosfera di festa chesta vivendo in questo rovente inizio di ...Pio Boccuni, 19 anni, di Taranto morto amentre faceva il bagno ha verosimilmente accusato un malore in acqua a Marina Grande. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso avvenuto ...Tragedia a Capri. Un 19enne di Taranto è annegato mentre faceva il bagno nelle acque antistanti la spiaggia libera di Marina Grande. Soccorso immediatamente da un altro bagnante, che l'ha portato a ri ...Una domenica tranquilla che finisce in tragedia a Capri dove Gregorio Pio Bucconi, 19 anni, è morto in acqua dopo essersi tuffato.