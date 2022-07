“Addirittura loro sul trono”. UeD, svolta per Maria De Filippi: la prima volta in assoluto (Di lunedì 4 luglio 2022) Uomini e Donne, decisione di Mediaset per la prossima stagione. Manca solamente l’ufficialità, ma una grande novità sarebbe ormai certa. A dirlo una persona molto informata nel mondo del gossip e della televisione. Inoltre, è stato annunciato il nome di chi potrebbe sedersi sul trono ed è qualcosa di incredibile. Maria De Filippi non ha ancora ufficializzato nulla, ma ormai non sembrano esserci molti dubbi, visto che manca non così tanto all’inizio della nuova edizione del dating show. Uomini e Donne, decisione di Mediaset in vista. A proposito di ex UeD, Sossio Aruta ha annunciato di essere pronto a tornare sui campi di calcio ma, questa volta, nelle vesti di allenatore. “Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici – le parole dell’ex attaccante su Instagram–, ma purtroppo ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Uomini e Donne, decisione di Mediaset per la prossima stagione. Manca solamente l’ufficialità, ma una grande novità sarebbe ormai certa. A dirlo una persona molto informata nel mondo del gossip e della televisione. Inoltre, è stato annunciato il nome di chi potrebbe sedersi suled è qualcosa di incredibile.Denon ha ancora ufficializzato nulla, ma ormai non sembrano esserci molti dubbi, visto che manca non così tanto all’inizio della nuova edizione del dating show. Uomini e Donne, decisione di Mediaset in vista. A proposito di ex UeD, Sossio Aruta ha annunciato di essere pronto a tornare sui campi di calcio ma, questa, nelle vesti di allenatore. “Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici – le parole dell’ex attaccante su Instagram–, ma purtroppo ancora ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Niente idranti con i tizi che bloccano il grande raccordo anulare a Roma? Vedo addirittura qualche vip in crisi di… - bestiario : @bottedaorbi_ Comunque spiace per loro ma conosco medici (uno addirittura primario) e psicoanalisti che utilizzano… - sw33t_penguin : Come mi sento dopo che ho fatto capire alle persone che il Satanismo non è una merda come si dice e mi dicono che a… - FPellinghelli : @observe74799686 @pbecchi Scafandri? Forse per fare i film nei telegiornali, io lavoro in ospedale trasporto anche… - Max7Magnus : @Crudeli45198835 Ci sono studi complessi sulla materia. Addirittura il timbro o tono hanno conseguenze diverse su a… -

Concorso Straordinario Bis: nessuna pace per i precari. Lettera Orizzonte Scuola DDoS: le ultime evoluzioni nel report di Akamai La costante innovazione del panorama delle minacce ha trasformato gli attacchi DDoS, rendendoli irriconoscibili rispetto al passato ... Stash e Giulia Belmonte svelano il sesso del loro secondo bebè: avranno... Il cantante dei The Kolors galvanizzato lo annuncia sul social I due sono già genitori di Grace, nata a dicembre 2020 Stash è un papà euforico. Il leader 34enne dei The Kolors e la fidanzata, Giulia B ... La costante innovazione del panorama delle minacce ha trasformato gli attacchi DDoS, rendendoli irriconoscibili rispetto al passato ...Il cantante dei The Kolors galvanizzato lo annuncia sul social I due sono già genitori di Grace, nata a dicembre 2020 Stash è un papà euforico. Il leader 34enne dei The Kolors e la fidanzata, Giulia B ...