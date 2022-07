Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 4 luglio 2022) 41922 … esattamente sei anni prima di Giampiero Boniperti nasce Giovanni Punteri, due reti in 8 presenze con la Triestina nel campionato di Divisione Nazionale 1945-’46. E oggi ne avrebbe compiuti novanta Angelo Buratti, duecentocinquanta partite e 35 gol nel torneo cadetto con le maglie di Alessandria, Brescia e Sambenedettese. Era nato nel 1932 anche Carlo Piccioni, 47 gare in Serie A e cinquantadue in Serie B con il Novara. P.S. All’inizio abbiamo citato ‘Marisa’ (Boniperti): lo scudetto del 1952 lo festeggiò anche con il danese Karl Aage Hansen, nato il 41921. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.