Omicidio Ziliani | finalmente ecco la verità | la confessione choc sconvolge l’Italia

(Di domenica 3 luglio 2022) Alla vigilia del primo anniversario della morte, la Procura di Brescia ha chiuso le indagini sull’di Laura, l’ex vigilessa di Temù, scomparsa l’8 maggio di un anno fa e ritrovata cadavere l’8 agosto. Per la procura la donna sarebbe stata uccisa da due delle tre figlie, Paola e Silvia Zani, 20 e 27 anni, e dal calolziese Mirto Milani, fidanzato della maggiore. In queste ore ci sarebbe stata però un’ulteriore svolta sul caso: Milani avrebbe rilasciato delle confessionial suo compagno di cella.Mirto Milani, omicida di Laurainsieme alle figlie della donna Paola e Silvia, ha confessato al compagno di cella la dinamica del delitto. L’uomo, un 50enne recluso per reati fiscali, ha deciso di raccontare tutto agli inquirenti: “L’ho fatto per una questione etica, quello che hanno commesso è ...

Pubblicità

gazzettamantova : Omicidio Ziliani, Mirto Milani al compagno di cella: stordita con un muffin drogato CRONACA NAZIONALE: le indagini… - ilgiornale : Sono molto più chiari una serie di elementi relativi all'omicidio di Laura Ziliani: il trio hot è stato smascherato… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Omicidio Ziliani, Mirto Milani al compagno di cella: «Stordita con muffin alle benzodiazepine» - GianniVaretto : RT @LaStampa: Omicidio Ziliani, Mirto Milani al compagno di cella: stordita con un muffin drogato - andreastoolbox : Laura Ziliani, Mirto incastrato dalle confidenze shock al compagno di cella -

Mi sono trovato in caserma indagato per unche non ho commesso. Non mi sarei mai aspettato ... Laura/ Mirto al compagno di cella: "Abbiamo preso un filo elettrico e..." L'ultima volta ...Laura/ Mirto al compagno di cella: "Abbiamo preso un filo elettrico e..." Neanche il tempo ... Lei potrebbe aver avuto un malore e quindi l'potrebbe non esserci neppure mai stato, ma ...L’omicidio dell’ex vigilessa Il racconto del compagno di cella del bergamasco Mirto Milani, a processo a Brescia con le figlie della vittima, le sorelle Paola e Silvia Zani, con l’accusa di omicidio v ...Era il fidanzato della figlia maggiore e l'amante della minore. Mirto Milani rivela al compagno di cella come hanno ucciso Laura Ziliani ...