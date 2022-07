Nba, è ufficiale: Williamson rinnova con i New Orleans Pelicans (Di domenica 3 luglio 2022) Zion Williamson ha trovato un accordo ufficiale per il prolungamento del suo contratto con i New Orleans Pelicans. Proroga del legame professionale tra le parti, dunque, con il noto cestista statunitense, ala di ruolo, che percepirà un totale di 193 milioni di dollari nell’arco di cinque anni totali. La star a stelle e strisce rappresenterà dunque ancora la città e la squadra di New Orleans, con l’ammontare del salario di Williamson che può dilatarsi sino a un massimo di 231 milioni di dollari, considerando dei bonus dedicati al giocatore, come riportato recentemente dall’Associated Press. Dopo una stagione sciagurata a causa di un problema fisico all’altezza del piede, che lo ha limitato per l’intera annata, l’americano è pronto a sorprendere nuovamente il mondo intero e a divertire ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Zionha trovato un accordoper il prolungamento del suo contratto con i New. Proroga del legame professionale tra le parti, dunque, con il noto cestista statunitense, ala di ruolo, che percepirà un totale di 193 milioni di dollari nell’arco di cinque anni totali. La star a stelle e strisce rappresenterà dunque ancora la città e la squadra di New, con l’ammontare del salario diche può dilatarsi sino a un massimo di 231 milioni di dollari, considerando dei bonus dedicati al giocatore, come riportato recentemente dall’Associated Press. Dopo una stagione sciagurata a causa di un problema fisico all’altezza del piede, che lo ha limitato per l’intera annata, l’americano è pronto a sorprendere nuovamente il mondo intero e a divertire ...

