Napoli, arriva in ospedale accoltellato alla schiena: giallo sul ferimento di un 27enne (Di domenica 3 luglio 2022) Napoli. Ai sanitari dell'ospedale Pellegrini ha raccontato di essere stato investito da un'auto, che poi è fuggita senza prestare soccorso. Ma la versione di un 27enne di Casoria non ha convinto né i medici del nosocomio della Pignasecca né i Carabinieri, perché le sue ferite sarebbero state causate da un'arma da punta e taglio.

