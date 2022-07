Marmolada | 6 morti e 8 feriti | una decina i dispersi

Pubblicità

SkyTG24 : #Dolomiti, si temono almeno quattro morti e sette feriti - repubblica : Crollo del seracco sulla Marmolada: almeno 6 morti e 8 feriti, una decina di persone disperse - sole24ore : Marmolada, crolla un seracco dal ghiacciaio sulla via alla vetta: 6 morti, una decina di dispersi e 8 feriti… - sabahelher : RT @FQLive: #ULTIMORA Crollo del ghiacciaio della Marmolada: 'Almeno 4 morti' #Marmolada - InMeteo : Tragedia sulla Marmolada: crolla enorme pezzo di ghiaccio, numerosi morti e feriti -

E' di sei, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un enorme seracco sulla. Lo rende noto, all'ANSA, Gianpaolo Bottacin, assessore ...Almeno 6 gli escursionistiI feriti sono stati ricoverati in più ospedali, quelli di Belluno, ...tratto che porta da Pian dei Fiacconi a Punta Penia per la via normale alla vetta della. ...Si aggrava il bilancio dell’incidente in montagna odierno. Oltre alle vittime ci sono anche otto feriti, di cui uno grave ...Crollo un seracco di ghiaccio sulla Marmolada coinvolgendo circa 15 persone: per ora almeno 6 i morti, estratti dal ghiaccio ma non ancora recuperati e portati a valle, e diversi i feriti.