LIVE Sinner-Alcaraz 6-1, Wimbledon 2022 in DIRETTA: primo set dominato dall’azzurro! (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Servizio esterno vincente per Carlos. 0-30 Bruttissimo errore con il dritto in avanzamento dello spagnolo. 0-15 Doppio fallo Alcaraz. SECONDO SET 6-1 primo SET Sinner! ACE ESTERNO MICIDIALE DELL’AZZURRO! Sinner chiude il primo set in bellezza dopo 31 minuti. 40-30 Risponde con un gran punto Sinner! SET POINT! Senza paura Jannik. 30-30 Che punto di Alcaraz, che trova un clamoroso dritto vincente in corsa. 30-15 Esitazione di Jannik su questo dritto in avanzamento. 30-0 Servizio e schiaffo al volo di dritto. A due punti dal set l’azzurro. 15-0 Non passa la risposta dello spagnolo. 5-1 DOPPIO BREAK Sinner!!! Vola via in corridoio il dritto di Alcaraz in ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Servizio esterno vincente per Carlos. 0-30 Bruttissimo errore con il dritto in avanzamento dello spagnolo. 0-15 Doppio fallo. SECONDO SET 6-1SET! ACE ESTERNO MICIDIALE DELL’AZZURRO!chiude ilset in bellezza dopo 31 minuti. 40-30 Risponde con un gran punto! SET POINT! Senza paura Jannik. 30-30 Che punto di, che trova un clamoroso dritto vincente in corsa. 30-15 Esitazione di Jannik su questo dritto in avanzamento. 30-0 Servizio e schiaffo al volo di dritto. A due punti dal set l’azzurro. 15-0 Non passa la risposta dello spagnolo. 5-1 DOPPIO BREAK!!! Vola via in corridoio il dritto diin ...

