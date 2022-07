Gorbaciov ricoverato in dialisi a 91 anni

Pubblicità

Lo ha reso noto a un quotidiano online russo l'economista Ruslan Grinberg. Il politico, che fu anche segretario generale del Partito Comunista sovietico, ha 91 ...L'ex Presidente dell'Unione sovietica, e segretario del Partito Comunista, Mikhail, è statoin ospedale , dove è in dialisi, lo ha reso noto l'economista Ruslan Grinberg, direttore scientifico dell'Istituto di economia dell'Accademia delle scienze russa, che lo ...L'ex Presidente dell'Unione sovietica, il 91enne Mikhail Gorbaciov, è ricoverato in ospedale, dove si trova in dialisi. La notizia è stata comunicata a un quotidiano russo online, Gazeta.ru, ...Afp L'ex presidente dell'Urss Gorbaciov è ricoverato in dialisi in ospedale. L'ex presidente dell'Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov è stato ricoverato in ospedale, dove è in dialisi. Lo ha reso noto ...