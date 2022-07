Gino Strada, a Bari arrivano quattro murales per ricordare i suoi valori ed Emergency (Di domenica 3 luglio 2022) Anche Bari celebra Gino Strada con murales realizzati da artiste donne. “Pace, solidarietà e speranza in omaggio a Gino Strada e alla sua Emergency” è, infatti, il messaggio lanciato dall’associazione di volontariato Retake Bari nei quattro murales realizzati i via Duca degli Abruzzi su un muro di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) che è partner dell’iniziativa, sostenuta anche da “Ace” con il progetto itinerante “Scendiamo in Strada”. quattro opere realizzate da altrettante artiste che hanno voluto valorizzare il ruolo attivo delle donne nella società e nei negoziati di pace. Tre delle quattro artiste appartengono al collettivo di ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 3 luglio 2022) Anchecelebraconrealizzati da artiste donne. “Pace, solidarietà e speranza in omaggio ae alla sua” è, infatti, il messaggio lanciato dall’associazione di volontariato Retakeneirealizzati i via Duca degli Abruzzi su un muro di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) che è partner dell’iniziativa, sostenuta anche da “Ace” con il progetto itinerante “Scendiamo in”.opere realizzate da altrettante artiste che hanno volutozzare il ruolo attivo delle donne nella società e nei negoziati di pace. Tre delleartiste appartengono al collettivo di ...

