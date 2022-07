Gessica Notaro torna tra i delfini: “sono visibilmente cambiata ma ai delfini non interessa” (Di domenica 3 luglio 2022) Gessica Notaro è tornata dai suoi delfini: una grande emozione per la showgirl e un’attesa durata 12 anni per ripartire sono trascorsi 12 anni e oggi Gessica Notaro è tornata dai suoi delfini nel parco acquatico d’Oltremare di Riccione. Adesso la showgirl si dice pronta a rivivere quella passione che aveva trasformato in un lavoro. “Ho iniziato a lavorare a Oltremare nel 2010. In questi 12 anni sono visibilmente cambiata ma ai delfini non interessa. Per loro sono sempre la stessa Gessica: la Gessica di prima, la Gessica di oggi. Ed è ... Leggi su 361magazine (Di domenica 3 luglio 2022)ta dai suoi: una grande emozione per la showgirl e un’attesa durata 12 anni per ripartiretrascorsi 12 anni e oggita dai suoinel parco acquatico d’Oltremare di Riccione. Adesso la showgirl si dice pronta a rivivere quella passione che aveva trasformato in un lavoro. “Ho iniziato a lavorare a Oltremare nel 2010. In questi 12 annima ainon. Per lorosempre la stessa: ladi prima, ladi oggi. Ed è ...

Pubblicità

sbonaccini : Riempiono il cuore le immagini di Gessica Notaro che ritorna a far giocare i delfini. Ero al Bufalini di Cesena il… - Tg3web : Cinque anni dopo essere stata sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, Gessica Notaro è tornata dai suoi delfini a… - 361_magazine : Gessica Notaro è tornata dai suoi delfini: una grande emozione per la showgirl e un'attesa durata 12 anni per ripar… - BabbaiFabry : RT @confundustria: Vedere Gessica Notaro riprendere a nuotare con i delfini è una delle scene piú commoventi mai viste. - franca705 : RT @TV2000it: ??Gessica #Notaro nuota con i #delfini a 5 anni dall’aggressione con l’acido da parte dell’ex fidanzato che le ha sfregiato i… -