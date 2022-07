F1, Max Verstappen ha forato a Silverstone! Cos’è successo alla Red Bull? L’olandese era in testa (Di domenica 3 luglio 2022) Max Verstappen ha forato mentre si trovava in testa al GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Silverstone. Il Campione del Mondo aveva operato il sorpasso su Carlos Sainz grazie a un clamoroso errore di guida commesso dallo spagnolo, ma nel corso del 13mo giro ha clamorosamente forato, dopo essere finito su un detrito. L’olandese è stato sopravanzato rapidamente dalle Ferrari di Sainz e Charles Leclerc, poi è riuscito a rientrare prontamente ai box e i meccanici della Red Bull hanno sostituito gli pneumatici. Max Verstappen è rientrato in pista in sesta posizione, ma la sua monoposto era in crisi totale e faticava a guidare in maniera ottimale. Il leader del campionato sapeva che doveva iniziare una gara di difesa e vedere quello ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Maxhamentre si trovava inal GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Silverstone. Il Campione del Mondo aveva operato il sorpasso su Carlos Sainz grazie a un clamoroso errore di guida commesso dallo spagnolo, ma nel corso del 13mo giro ha clamorosamente, dopo essere finito su un detrito.è stato sopravanzato rapidamente dalle Ferrari di Sainz e Charles Leclerc, poi è riuscito a rientrare prontamente ai box e i meccanici della Redhanno sostituito gli pneumatici. Maxè rientrato in pista in sesta posizione, ma la sua monoposto era in crisi totale e faticava a guidare in maniera ottimale. Il leader del campionato sapeva che doveva iniziare una gara di difesa e vedere quello ...

