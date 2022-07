Concerto del risveglio 2022 a Udine con Matteo Bevilacqua e Lorenzo Ritacco (Di domenica 3 luglio 2022) Successo di pubblico per PIANO (PLUGGED) il Concerto del risveglio 2022 con Matteo Bevilacqua e Lorenzo Ritacco che ha aperto sabato 2 luglio gli eventi previsti per la Notte bianca, tradizionale appuntamento organizzato dal Comune di Udine – Assessorato alle attività produttive, turismo e grandi eventi e dall’Assessorato alla cultura, ingresso ufficiale della città nella stagione estiva. “Siamo musicisti classici con un piede nella musica elettronica” così Matteo Bevilacqua ha ringraziato al termine del Concerto nel quale il mix pianoforte, melodica, toy piano e live effects è stato apprezzato dal pubblico di tutte le età che ha affollato il terrapieno di piazza Libertà, la Loggia del Lionello e gli spazi ... Leggi su udine20 (Di domenica 3 luglio 2022) Successo di pubblico per PIANO (PLUGGED) ildelche ha aperto sabato 2 luglio gli eventi previsti per la Notte bianca, tradizionale appuntamento organizzato dal Comune di– Assessorato alle attività produttive, turismo e grandi eventi e dall’Assessorato alla cultura, ingresso ufficiale della città nella stagione estiva. “Siamo musicisti classici con un piede nella musica elettronica” così Matteoha ringraziato al termine delnel quale il mix pianoforte, melodica, toy piano e live effects è stato apprezzato dal pubblico di tutte le età che ha affollato il terrapieno di piazza Libertà, la Loggia del Lionello e gli spazi ...

