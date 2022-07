Al Bano Carrisi, dura stoccata da parte del cantante. Dichiarazione sconvolgente (Di domenica 3 luglio 2022) Al Bano Carrisi, decisamente una dura stoccata da parte del cantante di Cellino San Marco. Dichiarazione sconvolgente. I particolari. Al Bano Carrisi è tra i maggiori portavoce della musica italiana… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 3 luglio 2022) Al, decisamente unadadeldi Cellino San Marco.. I particolari. Alè tra i maggiori portavoce della musica italiana… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

infoitcultura : 'Ylenia Carrisi è viva'. L'incredibile indiscrezione al vaglio di Al Bano e Romina Power - zazoomblog : Grave lutto per Al Bano Carrisi l’addio straziante” Adesso suonerai tra gli angeli” - #Grave #lutto #Carrisi #l’add… - DAOWING1 : Al Bano Carrisi & Romina Power - Felicita (Schlagerchampions 13-1-2018) - Guess_we_should : @EvilEnzoPaolo Non salgo sul carro Non sono carrista Al Bano Carrisi - StigmabaseF : Jasmine Carrisi: 'Fidanzati? Ad Al Bano sono piaciuti'/ 'Il mio ex gay oggi è il...' - -