Venezia, turista olandese sfreccia in sella a una ‘Vespa’: multa e Daspo urbano (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ stato individuato grazie alle telecamere il giovane che qualche giorno fa è passato per il centro di Venezia in sella a una ‘Vespa’. Sul web era subito diventato ‘virale’ il video in cui si vede il ragazzo sfrecciare fra i passanti allibiti. “Individuato il “vespista” delle Zattere, ripreso da numerose telecamere – annuncia ora il comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini – Si tratta di un cittadino olandese di 19 anni, che ha anche pernottato in città in zona campo Santo Stefano”. Il ragazzo ora sarà sanzionato e per lui è stato deciso anche il Daspo urbano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ stato individuato grazie alle telecamere il giovane che qualche giorno fa è passato per il centro diina una. Sul web era subito diventato ‘virale’ il video in cui si vede il ragazzore fra i passanti allibiti. “Individuato il “vespista” delle Zattere, ripreso da numerose telecamere – annuncia ora il comandante della Polizia Locale di, Marco Agostini – Si tratta di un cittadinodi 19 anni, che ha anche pernottato in città in zona campo Santo Stefano”. Il ragazzo ora sarà sanzionato e per lui è stato deciso anche il. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

willE05254860 : RT @veneto_: Ciò @LuigiBrugnaro la multa deve essere di 6.000 euro, non di 600! - veneto_ : Ciò @LuigiBrugnaro la multa deve essere di 6.000 euro, non di 600! - loviuz : @IsMadeInItaly_T @Agenzia_Italia non so se un turista vada a venezia per vedere la periferia o zone che non siano i… - giulian28 : @R28445 Si, se ci stai per sei mesi, almeno, da turista. Ma poi ci torneresti ancora. Venezia è magica! - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Venezia, turista olandese in Vespa in centro: multa e Daspo urbano #venezia -