Supercoppa | Mediaset vuole Milan-Inter in prime time

(Di sabato 2 luglio 2022) La finale dellaitaliana trasi giocherà ufficialmente a Riad, in Arabia Saudita, mercoledì 18 gennaio del 2023. Lo ha comunicato nella giornata di ieri la Lega Serie A, per un derby che si disputerà appena due settimane prima rispetto a quello di ritorno in campionato, in una delle fasi cruciali Calcio e Finanza.

PietroMazzara : Ufficiale la data della #Supercoppa #Italiana: si giocherà il 18 gennaio 2023 a Riyadh tra #Milan e #Inter.

Da sportmediaset..it milan inter La Lega Serie A ha comunicato ufficialmente la data della prossimaItaliana: la sfida tra Milan, campione d'Italia, e Inter, vincitrice della Coppa Italia, si ...La Lega Serie A ha deciso. La prossimaItaliana tra Milan e Inter si giocherà il 18 gennaio 2023 a Riad , in Arabia Saudita. I ...che la partita sarà trasmessa in esclusiva suOrario Milan Inter Supercoppa, la tv chiede che la sfida sia giocata la sera, mentre il rischio è di vederla programmata nel pomeriggio ...La Supercoppa Italiana si giocherà anche per quest’anno a Riyad, in Arabia Saudita. Ancora da definire i dettagli Il derby tra Milan e Inter di Supercoppa Italiana si disputerà a Riyad. Come riportato ...