Sonia Bruganelli, è finita con Paolo Bonolis? Il dettaglio non è sfuggito ai fan (Di sabato 2 luglio 2022) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono di certo una delle coppie più solide e longeve del piccolo schermo. I due sono sposati da 20 anni, un matrimonio felice coronato dall’arrivo dei tre figli, Silvia, Davide e Adele. Non solo marito e moglie, ma anche colleghi: Paolo e Sonia lavorano da anni fianco a fianco nella casa di produzione SDL, che produce gli show del conduttore. Ultimamente però si parla di una possibile crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: ecco il motivo. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono in crisi? Il messaggio di lei non lascia spazio ai dubbi È stata Sonia Bruganelli a destare sospetto nei ... Leggi su tvzap (Di sabato 2 luglio 2022)sono di certo una delle coppie più solide e longeve del piccolo schermo. I due sono sposati da 20 anni, un matrimonio felice coronato dall’arrivo dei tre figli, Silvia, Davide e Adele. Non solo marito e moglie, ma anche colleghi:lavorano da anni fianco a fianco nella casa di produzione SDL, che produce gli show del conduttore. Ultimamente però si parla di una possibile crisi tra: ecco il motivo.sono in crisi? Il messaggio di lei non lascia spazio ai dubbi È stataa destare sospetto nei ...

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - zazoomblog : Maretta in casa per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? “Gli amori finiscono” - #Maretta #Sonia #Bruganelli #Paolo - valen_mess_ : RT @sun_loris_: LA BASTARDA DI SONIA BRUGANELLI SARÀ X SEMPRE FAMOSA. - Luca190499 : RT @sun_loris_: LA BASTARDA DI SONIA BRUGANELLI SARÀ X SEMPRE FAMOSA. - ParliamoDiNews : Sonia Bruganelli seconda scelta di Signorini? Il conduttore svela la verità #AlfonsoSignorini #grandefratellovip… -