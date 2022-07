Napoli, prova a corrompere finanzieri con 430 euro: arrestato (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa offerto ai finanzieri 430 dei 3mila euro che aveva in cassa per convincerli a lasciargli parte degli indumenti che gli stavano sequestrando: è successo nel quartiere Vicaria-Mercato di Napoli dove a finire in manette è stato un pachistano che nella sua abitazione aveva messo in piedi un vero e proprio atelier del falso. I militari del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno trovato ben 43mila “pezzi”, tra capi d’abbigliamento e occhiali da sole, finemente contraffatti e verosimilmente provenienti dalla Turchia la cui produzione del falso è classificata tra le più fedeli all’originale (Nike, Louis Vuitton, Adidas, Fila, Valentino). La Guardia di Finanza di Napoli, durante controlli anti falsificazione eseguiti in diverse zone della città (tra la zona industriale e “La ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiHa offerto ai430 dei 3milache aveva in cassa per convincerli a lasciargli parte degli indumenti che gli stavano sequestrando: è successo nel quartiere Vicaria-Mercato didove a finire in manette è stato un pachistano che nella sua abitazione aveva messo in piedi un vero e proprio atelier del falso. I militari del Gruppo Pronto Impiego dihanno trovato ben 43mila “pezzi”, tra capi d’abbigliamento e occhiali da sole, finemente contraffatti e verosimilmente provenienti dalla Turchia la cui produzione del falso è classificata tra le più fedeli all’originale (Nike, Louis Vuitton, Adidas, Fila, Valentino). La Guardia di Finanza di, durante controlli anti falsificazione eseguiti in diverse zone della città (tra la zona industriale e “La ...

