(Di sabato 2 luglio 2022) Il leone ha sentito il richiamo della foresta ed è tornato. Non voleva mancare Sinisa al primo giorno di raduno del suo Bologna. E così a sorpresa, come è abituato a fare, è spuntato a Casteldebole. ...

Pubblicità

sportli26181512 : Mihajlovic, l’esempio di un uomo d’acciaio: Mihajlovic, l’esempio di un uomo d’acciaio Bologna ritrova il suo leade… - Gazzetta_it : Mihajlovic, l’esempio di un uomo d’acciaio #mihajlovic - sportli26181512 : Bologna, Sartori: 'I tifosi sognano Ilicic. Mihajlovic, vero esempio': Bologna, Sartori: 'I tifosi sognano Ilicic.… - Gazzetta_it : Bologna, Sartori: 'I tifosi sognano Ilicic. Mihajlovic, vero esempio' #bologna - napolista : #Sartori: «L’#Atalanta in questi anni ha sfruttato le mancanze altrui, ma sognare si deve» La Gazzetta intervista… -

La Gazzetta dello Sport

Il leone ha sentito il richiamo della foresta ed è tornato. Non voleva mancare Sinisa al primo giorno di raduno del suo Bologna. E così a sorpresa, come è abituato a fare, è spuntato a Casteldebole. ......rivoluzione della scorsa stagione che ha visto il cambio di panchina di alcune big quali ad... Così le panchine di Serie A per la stagione 2022 - 23: ATALANTA: Gasperini BOLOGNA:... Mihajlovic, l’esempio di un uomo d’acciaio (ANSA) - BOLOGNA, 01 LUG - Con sorpresa di tutti l'allenatore Sinisa Mihajlovic si è presentato a Casteldebole, nel giorno che segna l'inizio della nuova stagione del Bologna.• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il neo responsabile dell'area tecnica: "Vogliamo tutti una squadra che diverta e sia competitiva..." G ...