Mercato Lazio, rebus Muriqi: le offerte non soddisfano i biancocelesti (Di sabato 2 luglio 2022) Mercato Lazio, Vedat Muriqi resta in uscita ma le offerte scarseggiano: possibile la permanenza dell'attaccante fino a gennaio A pochi giorni dall'inizio del ritiro di Auronzo, in casa Lazio tiene ancora banco il futuro di Vedat Muriqi. Come riporta il Corriere dello Sport ed. romana, la punta, rientrata a Roma dopo i 6 mesi di prestito al Maiorca, viene valutata 12 milioni di euro da Lotito e Tare. Gli spagnoli al momento ne offrono 4, mentre Hull City e Galatasaray non sono andati oltre dei semplici sondaggi. Le agevolazioni fiscali derivanti dal Decreto Crescita inoltre consiglierebbero una cessione a partire dal prossimo gennaio. Il rebus è ancora lontano dall'essere risolto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

