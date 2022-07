Pubblicità

sportli26181512 : Lorient, possibile nome per difendere la porta: Secondo L'Equipe, il Lorient è alla ricerca di un portiere. Sulla s… -

Commenta per primo Secondo L'Equipe , ilè alla ricerca di un portiere. Sulla sua lista dei desideri è presente il nome di Mvogo . Il classe '94 è tornato al Lipsia dopo l'esperienza in prestito al PSV . Gli rimane comunque un altro ...... con partenza da, in Francia, il 29 maggio e arrivo a Genova il 19 giugno, con tappe a ... Saràvisitare le barche protagoniste della regata e incontrare i velisti. Ammirare i trofei ...Armand Laurienté vuole lasciare il Lorient. Il Toro offre 8 milioni e potrebbe bastare per far suo l’esterno offensivo ...Il Lorient rende noto l'acquisto di Darline Yongwa, esterno sinistro camerunese prelevato dal Niort. 21 anni, il giocatore ha firmato un contratto.