Formula E - Mortara vince e torna leader del Mondiale (Di sabato 2 luglio 2022) Edoardo Mortara ha vinto l'ePrix di Marrakech, conquistando così il terzo successo stagionale. Sul podio anche Antonio Felìx Da Costa e Mitch Evans. Vittoria scottante. Trasferta fortunata quella marocchina per il team Venturi e per Edoardo Mortara. L'italo-svizzero è riuscito a centrare una fantastica vittoria che lo porta nuovamente in testa alla classifica piloti. Edo è riuscito a strappare la leadership al portoghese Da Costa, autore della pole position: lo ha fatto usando bene la strategia e gli Attack Mode che gli hanno consentito di prendere la testa della corsa per non lasciarla fino alla bandiera a scacchi. Non è stata una gara facile quella di Marrakech perché il grande caldo ha messo alla frusta le batterie delle monoposto elettriche e tutti cercavano di gestire la potenza per evitare di surriscaldare tutto il pacchetto. ... Leggi su quattroruote (Di sabato 2 luglio 2022) Edoardoha vinto l'ePrix di Marrakech, conquistando così il terzo successo stagionale. Sul podio anche Antonio Felìx Da Costa e Mitch Evans. Vittoria scottante. Trasferta fortunata quella marocchina per il team Venturi e per Edoardo. L'italo-svizzero è riuscito a centrare una fantastica vittoria che lo porta nuovamente in testa alla classifica piloti. Edo è riuscito a strappare laship al portoghese Da Costa, autore della pole position: lo ha fatto usando bene la strategia e gli Attack Mode che gli hanno consentito di prendere la testa della corsa per non lasciarla fino alla bandiera a scacchi. Non è stata una gara facile quella di Marrakech perché il grande caldo ha messo alla frusta le batterie delle monoposto elettriche e tutti cercavano di gestire la potenza per evitare di surriscaldare tutto il pacchetto. ...

