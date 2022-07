F1, orario gara 3 luglio: programma GP Gran Bretagna, tv, streaming, guida Sky e TV8 (Di sabato 2 luglio 2022) Archiviate le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 di Formula 1, prosegue il programma del GP in quel di Silverstone con FP3 ma, soprattutto, le qualifiche per delineare la griglia di partenza per la gara di domani domenica 3 luglio. Tantissima attesa, oltre naturalmente alle qualifiche odierne, all’atto decisivo in programma domani, dove verranno stabiliti i verdetti dell’intero weekend britannico; non può mancare l’incognita meteo, che renderebbe il tutto ancor più interessante ed entusiasmante. Lo si è visto, d’altronde, sin dalle FP1 svoltesi nella giornata di ieri; le previsioni parlano di rischio pioggia per oggi, per le qualifiche, mentre la gara di domani dovrebbe svolgersi regolarmente senza alcun disturbo ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Archiviate le prime due sessioni di prove libere delPremio di2022 di Formula 1, prosegue ildel GP in quel di Silverstone con FP3 ma, soprattutto, le qualifiche per delineare la griglia di partenza per ladi domani domenica 3. Tantissima attesa, oltre naturalmente alle qualifiche odierne, all’atto decisivo indomani, dove verranno stabiliti i verdetti dell’intero weekend britannico; non può mancare l’incognita meteo, che renderebbe il tutto ancor più interessante ed entusiasmante. Lo si è visto, d’altronde, sin dalle FP1 svoltesi nella giornata di ieri; le previsioni parlano di rischio pioggia per oggi, per le qualifiche, mentre ladi domani dovrebbe svolgersi regolarmente senza alcun disturbo ...

Pubblicità

karda70 : RT @ascolicalciofc: La Lega Serie A ha comunicato le date della Coppa Italia Frecciarossa 22/23: l’Ascoli debutterà domenica 7 agosto col V… - infoitsport : F1, GP di Gran Bretagna: l’orario per non perdere la gara in TV - ascolicalciofc : La Lega Serie A ha comunicato le date della Coppa Italia Frecciarossa 22/23: l’Ascoli debutterà domenica 7 agosto c… - anarcomico : RT @robisc: Si terrà in Arabia Saudita la Supercoppa Italiana tra i campioni d'Italia e i vincitori della Coppa Italia. L'orario d'inizio d… - Queenatletica : Alle 18 via alla seconda giornata dei Giochi col martello: qui lo STREAMING e l'orario completo -