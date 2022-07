Di Maio torna nella sua Pomigliano, cittadini divisi: “Un traditore. No, è maturato” (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPomigliano d’Arco resta divisa nel sostegno al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, oggi tornato nella sua città per un dibattito sul ruolo dell’Europa nella guerra in Ucraina, organizzato nell’ambito del “RinascitaFest” in programma fino al 10 luglio prossimo. Molti i cittadini accorsi nell’aula consiliare per assistere al dibattito, ma tanti anche i residenti che hanno preferito non accogliere l’illustre concittadino ritenuto, da quelli ancora fedeli al M5s, “un traditore”. “Sono maturati – spiega Salvatore all’esterno della sala consiliare per salutare il Ministro – non era più tempo di restare ancorati a determinate posizioni. Se ha lasciato il Movimento c’è una ragione, e noi confidiamo nella sua scelta. Ci sono tanti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutid’Arco resta divisa nel sostegno al Ministro degli Esteri Luigi Di, oggitosua città per un dibattito sul ruolo dell’Europaguerra in Ucraina, organizzato nell’ambito del “RinascitaFest” in programma fino al 10 luglio prossimo. Molti iaccorsi nell’aula consiliare per assistere al dibattito, ma tanti anche i residenti che hanno preferito non accogliere l’illustre concittadino ritenuto, da quelli ancora fedeli al M5s, “un”. “Sono maturati – spiega Salvatore all’esterno della sala consiliare per salutare il Ministro – non era più tempo di restare ancorati a determinate posizioni. Se ha lasciato il Movimento c’è una ragione, e noi confidiamosua scelta. Ci sono tanti ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Di Maio torna nella sua #Pomigliano, cittadini divisi: 'Un traditore. No, è maturato' ** - zazoomblog : Sondaggi politici: il Pd torna in testa Meloni in calo e M5s sempre più giù mentre Di Maio... - #Sondaggi… - globalistIT : - alepileri67 : @fattoquotidiano Di Maio torna a vendere bibite Sei uscito da una settimana e sono stanca di sentirti - AngelinaStanzi3 : RT @AngelinaStanzi3: Di Maio, matura e matura ed è 'spulisciatu' Di Maio: tra un “gira-volta politico”, un aggiustamento cognitivo, un tor… -