Covid, Abrignani: «Anziani e fragili dovrebbero senz'altro fare la quarta dose» (Di sabato 2 luglio 2022) La situazione Covid in Italia è tornata a preoccupare. Nessun allarme come quello dei tempi più duri della pandemia, ma è innegabile che non sia più la fase di calma piatta che si era acquisita prima dell'estate. Ai microfoni di Repubblica, nell'edizione del 2 luglio, ha parlato il professor Sergio Abrignani. L'immunologo dell'Università di Milano ha sottolineato l'importanza del vaccino per ridurre gli effetti di un'epidemia che sarà difficile da contenere. Ondata da Omicron 5: quando potrebbe essere il picco? Omicron 5 è molto contagiosa, ma ciò che fa la differenza è la protezione dalla malattia grave da parte dei vaccini. Al punto che ci sono esperti che iniziano ad ipotizzare un'estensione della platea del secondo booster, ossia della quarta dose. Il picco dell'ondata sarebbe previsto tra il 15 ed il 30 luglio, ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 2 luglio 2022) La situazionein Italia è tornata a preoccupare. Nessun allarme come quello dei tempi più duri della pandemia, ma è innegabile che non sia più la fase di calma piatta che si era acquisita prima dell'estate. Ai microfoni di Repubblica, nell'edizione del 2 luglio, ha parlato il professor Sergio. L'immunologo dell'Università di Milano ha sottolineato l'importanza del vaccino per ridurre gli effetti di un'epidemia che sarà difficile da contenere. Ondata da Omicron 5: quando potrebbe essere il picco? Omicron 5 è molto contagiosa, ma ciò che fa la differenza è la protezione dalla malattia grave da parte dei vaccini. Al punto che ci sono esperti che iniziano ad ipotizzare un'estensione della platea del secondo booster, ossia della. Il picco dell'ondata sarebbe previsto tra il 15 ed il 30 luglio, ...

Pubblicità

eliadallaglio : 'I vaccini a Rna, somministrati in 2,8 miliardi di dosi nel mondo, hanno salvato parecchi milioni di vite e non han… - eliadallaglio : 'Un terzo delle persone che muoiono per #Covid non sono vaccinate. Da inizio anno sono 10mila. Venti milioni di vit… - Samanta8888 : RT @ImolaOggi: ??NOVEMBRE 2021 - Vaccino Covid, Abrignani: con la terza dose copertura per 5-10 anni ??LUGLIO 2022 - Abrignani: 'Subito quart… - massimo_avv : RT @ImolaOggi: ??NOVEMBRE 2021 - Vaccino Covid, Abrignani: con la terza dose copertura per 5-10 anni ??LUGLIO 2022 - Abrignani: 'Subito quart… - Daniela01216136 : RT @ImolaOggi: ??NOVEMBRE 2021 - Vaccino Covid, Abrignani: con la terza dose copertura per 5-10 anni ??LUGLIO 2022 - Abrignani: 'Subito quart… -