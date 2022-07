Calciomercato Torino, Juric spera nel doppio colpo: pronti due top dal Cagliari! (Di sabato 2 luglio 2022) Calciomercato Torino, sono ore calde ai piedi della mole, la dirigenza torinese cerca rinforzi e i regali per Ivan Juric potrebbero presto arrivare. Dopo l’addio in punta di piedi del capitano Andrea Belotti ora l’obiettivo è quello di piazzare colpi per non far rimpiangere l’attaccante di Calcinate. Tutta l’attenzione dei granata è rivolta verso Cagliari che, retrocessa in Serie B al termine di questa stagione, si trova a dover vendere i propri pezzi pregiati. Gli obiettivi del club torinese sono Joao Pedro e Nahitan Nandez. Cagliari-Joao Pedro Per il centravanti l’interesse è concreto, sembra essere lui il profilo identificato per sostituire il Gallo. La valutazione che fa la società sarda del giocatore si aggira sui 10 milioni di euro, prezzo troppo eccessivo secondo i piemontesi. Per il centrocampista uruguagio ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022), sono ore calde ai piedi della mole, la dirigenza torinese cerca rinforzi e i regali per Ivanpotrebbero presto arrivare. Dopo l’addio in punta di piedi del capitano Andrea Belotti ora l’obiettivo è quello di piazzare colpi per non far rimpiangere l’attaccante di Calcinate. Tutta l’attenzione dei granata è rivolta verso Cagliari che, retrocessa in Serie B al termine di questa stagione, si trova a dover vendere i propri pezzi pregiati. Gli obiettivi del club torinese sono Joao Pedro e Nahitan Nandez. Cagliari-Joao Pedro Per il centravanti l’interesse è concreto, sembra essere lui il profilo identificato per sostituire il Gallo. La valutazione che fa la società sarda del giocatore si aggira sui 10 milioni di euro, prezzo troppo eccessivo secondo i piemontesi. Per il centrocampista uruguagio ...

