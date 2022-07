Beautiful | anticipazioni 3 luglio 2022 | Thomas e Ridge rassicurano Douglas

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 2 luglio 2022) La drammatica morte di Vinny, che sta animando le ultime puntate di, avrà ripercussioni anche sul piccolointerverranno insieme per tranquillizzare e rasserenare il bambino. Il giovane, dopo aver falsificato i risultati del test del DNA del bambino di Steffy, con l'obiettivo di favorire il riavvicinamento trae Hope, è stato smascherato dall'amico ed è finito di prigione. Una volta uscito, si è imbattuto di notte nell'auto di Liam e Bill ed è stato investito ed ucciso. Il giovane Spencer, che era alla guida, è svenuto per lo shock e suo padre lo ha riportato a casa avendo cura di cancellare tutte le prove a suo carico. Liam, però, si è subito dimostrato in disaccordo con il genitore manifestando la volontà di costituirsi, ma Bill non glielo ha permesso. Poco ...