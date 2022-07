A tutto Gnonto: 'Dopo un Inter-Juve ho pianto, ma sogno il Barcellona. Basta con l'idea del calciatore sbruffone' (Di sabato 2 luglio 2022) Nelle scorse settimane Wilfried Gnonto è stato il personaggio del momento: prima il debutto con l'Italia di Mancini, poi il primo... Leggi su calciomercato (Di sabato 2 luglio 2022) Nelle scorse settimane Wilfriedè stato il personaggio del momento: prima il debutto con l'Italia di Mancini, poi il primo...

Pubblicità

cmdotcom : A tutto #Gnonto: 'Dopo un #Inter-#Juve ho pianto, ma sogno il #Barcellona. Basta con l'idea del calciatore sbruffon… - sportli26181512 : A tutto Gnonto: 'Dopo un Inter-Juve ho pianto, ma sogno il Barcellona. Basta con l'idea del calciatore sbruffone':… - Jeky655321 : Ma quindi oggi bisogna parlare e commentare tutto il giorno le dichiarazioni di Gnonto? Siamo arrivati al punto ch… - GiampiBo : @mirkonicolino Con tutto il bene per Gnonto, non si può leggere di un giocatore che piange per una partita e nemmen… - LazioNews_24 : #Gnonto rivela: «Esami di maturità? Tutto bene» -