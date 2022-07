WWE: Il match tra John Cena e Austin Theory slitterà a WrestleMania? (Di venerdì 1 luglio 2022) John Cena è stato 16 volte World Champion e ha retto la compagnia per tutta la durata dell’era PG. Oggi, il rapper di Boston è un part-timer a causa dei suoi impegni a Hollywood. Il Big match John è finalmente tornato nella puntata di questa settimana di Monday Night Raw. La WWE ha anche ipotizzato un match tra Austin Theory e lui durante un segmento nel backstage dello show. Molti fan prevedono che John tornerà a SummerSlam per affrontare Theory. Voci di corridoio Secondo rumor, la federazione potrebbe ritardare il prossimo incontro di John Cena per WrestleMania. Si dice, che a un certo punto l’idea era quella di John Cena contro ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 1 luglio 2022)è stato 16 volte World Champion e ha retto la compagnia per tutta la durata dell’era PG. Oggi, il rapper di Boston è un part-timer a causa dei suoi impegni a Hollywood. Il Bigè finalmente tornato nella puntata di questa settimana di Monday Night Raw. La WWE ha anche ipotizzato untrae lui durante un segmento nel backstage dello show. Molti fan prevedono chetornerà a SummerSlam per affrontare. Voci di corridoio Secondo rumor, la federazione potrebbe ritardare il prossimo incontro diper. Si dice, che a un certo punto l’idea era quella dicontro ...

