Valencia CF | Valencia lancia per Rallo

2022-06-30 21:53:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il Valencia vuole ottenere i servizi di Antonio Rallo. Il centro cordob del Reale di Maiorca Piace molto alla dirigenza sportiva Valenciana, che gli ha già inviato una proposta di contratto per tre stagioni con uno stipendio di 1,7 milioni di euro ognuno di loro. Il difensore si presenta con un'opportunità professionale ed economica, visto che al Mestalla vedrà aumentare notevolmente il suo contratto. Sull'isola guadagna circa 1,2 milioni di euroquindi migliorerà il suo contratto e firmerà fino al 2025. Al suo 30 annil'uomo di Cordova è in un momento chiave della sua carriera sportiva. Maiorca fa riferimento alla sua clausola Grattugia È uno dei pochi sopravvissuti a questo Maiorca che è riuscito a salire in sole ...

calciomercatoit : ???? Dalla Spagna: #Gattuso minaccia di dimettersi senza #Dzeko - marcoconterio : ?? ???? Contatti in corso tra #Roma e #ValenciaCF con la regia di Jorge Mendes. Obiettivo Goncalo Guedes ???? per Jose M… - DiMarzio : #Calciomercato I @valenciacf, nuovi contatti per #Politano: il giocatore del @sscnapoli è una richiesta di #Gattuso - Sal_FuoriSede : ?? Si complica la già difficile pista per #Cavani. L'attaccante vorrebbe giocare nella liga spagnola. Il #Valencia d… - NMercato24 : Joao Pedro non ha ancora firmato con il Galatasaray e il Valencia di Gattuso prova l'inserimento in extremis.… -