Traffico Roma del 01-07-2022 ore 13:30 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all'ascolto riaperto il tratto della tangenziale est segnalato in precedenza chiuso per un incidente tra il bivio per la A24 e la galleria nuova circonvallazione interna in direzione della via Salaria è aperta sul tratto Urbano della A24 anche l'uscita per la tangenziale est code Tuttavia ancora da segnalare a partire da via Filippo Fiorentini Traffico in coda per un veicolo fermo in panne sulla diramazione Roma sud A tra Torrenova e Monteporzio Verso l'auto sole intenso il Traffico sulla via Pontina con code tra Spinaceto il raccordo ricordiamo che la linea tram 8 non sta facendo servizio tra piazza Benedetto Cairoli Piazza Venezia per un intervento tecnico per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito

