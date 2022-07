Stretta sulle armi e revoca di Roe Vs Wade, McConnell artefice dei successi repubblicani (Di venerdì 1 luglio 2022) “Si tratta di una soluzione sensata... e spero che sarà accolta favorevolmente dagli elettori nelle periferie la cui fiducia dobbiamo riconquistare”. Così Mitch McConnell mentre lodava la nuova legge sul controllo delle armi da fuoco approvata dal Senato (64 sì, 34 no) e poi anche dalla Camera e già firmata dal presidente Joe Biden. McConnell, senatore repubblicano del Kentucky e leader del suo partito nella Camera Alta, cantava le lodi della legge bipartisan che apporta minori anche se non insignificanti controlli al possesso armi. Allo stesso tempo, però, McConnell si congratulava perché la legge, con 14 voti repubblicani, suggerisce che i due partiti possono cooperare per il bene del Paese. In realtà si tratta di una vittoria più per il suo partito che per il Paese, reiterata anche ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 1 luglio 2022) “Si tratta di una soluzione sensata... e spero che sarà accolta favorevolmente dagli elettori nelle periferie la cui fiducia dobbiamo riconquistare”. Così Mitchmentre lodava la nuova legge sul controllo delleda fuoco approvata dal Senato (64 sì, 34 no) e poi anche dalla Camera e già firmata dal presidente Joe Biden., senatore repubblicano del Kentucky e leader del suo partito nella Camera Alta, cantava le lodi della legge bipartisan che apporta minori anche se non insignificanti controlli al possesso. Allo stesso tempo, però,si congratulava perché la legge, con 14 voti, suggerisce che i due partiti possono cooperare per il bene del Paese. In realtà si tratta di una vittoria più per il suo partito che per il Paese, reiterata anche ...

