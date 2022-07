Secondo voi Mario Draghi arriverà a fine legislatura? (Di venerdì 1 luglio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Pubblicità

juventusfc : Tra poco scopriremo il calendario della @SerieA e il cammino che ci attende in campionato ?? Contro chi cominceremo… - borghi_claudio : Defaulta e la cosa che qui pare non abbiano capito in troppi è che se ne frega. Con il rublo a 50 ma secondo voi ch… - danieledv79 : RT @CristinaMolendi: Ma secondo voi è serio un paese dove un programma cialtrone come #piazzapulita paga un cialtrone politico come @ale_di… - SebastianoBald5 : RT @MarcoKappa11Bis: quindi secondo voi questa è l’espressione di uno che fino a due ore fa credeva di essere disoccupato - GigliolaZomer : RT @robertosabatin4: Ma secondo voi, Draghi, con tutto quello che ha da fare prende il telefono e chiama Grillo per far fuori Conte? Siamo… -