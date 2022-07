Paola Turci denuncia insulti omofobi dopo l' annuncio delle nozze con Francesca Pascale

(Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) -che la notizia dell'unione civile di, domani a Montalcino, è diventata di dominio pubblico, la cantautrice romana ha ricevuto eto. Stanotte, nella sue storie di Instagram, l'artista ha pubblicato un messaggio ricevuto da un profilo di una guest house piemontese: "Lesbicona che schifo!!", recita lo squallido post, che la cantante ha mostrato, commentando: "Ignoranza,a, cattiveria e infelicità in una sola frase". Il profilo della guest house da cui risulta partito commento è stato rapidamente sommerso da messaggi di condanna. Per fortuna, sul web si moltiplicano invece i messaggi di felicitazioni per la coppia, che avrebbe voluto tenere ...

Ma per la legge il loro non è un "matrimonio" e l'Italia rimane un'eccezione in Europa Di nozze come quelle che saranno celebrate domani trae Francesca Pascale in Italia non ce ne sono ...E non solo perché non esisteva ancora una legge che consentisse ae Francesca Pascale di dirsi quel che si diranno domani davanti al sindaco di Montalcino. È proprio cambiato il nostro ...I dettagli sul matrimonio dell’anno e le prime reazioni della coppia: “Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un’illusione, mannaggia…” ...La cerimonia avrebbe dovuto tenersi in gran segreto, anche se il 3 giugno scorso era stata la stessa Paola Turci a seminare un indizio sui social. La 57enne cantautrice romana aveva pubblicato ...