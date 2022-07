Palio | Valdimontone vince la prova generale Cade il cavallo dell' Istrice - Cronaca - lanazione it

(Di venerdì 1 luglio 2022) Il fantino Antonio Mula sulVitzichesu ha preso la testaa corsa subito dopo la partenza per mantenerla fino al termine del terzo ...

Pubblicità

venti4ore : Palio, il Valdimontone vince la prova generale. L’Istrice non la corre - DestroRo : RT @SienaFree: Palio di Siena 2 luglio 2022: la Prova Generale al Valdimontone - SIENANEWS : È il Valdimontone che vince la prova generale del Palio di luglio - A_R_Esse : - zipposhow : RT @SienaFree: Palio di Siena 2 luglio 2022: la Prova Generale al Valdimontone -

Il fantino Antonio Mula sul cavallo Vitzichesu ha preso la testa della corsa subito dopo la partenza per mantenerla fino al termine del terzo ...La Prova generale deldi Siena del 2 luglio 2022 vinta dal. Tutte le immagini da Piazza del Campo Si è corsa questa sera, venerdì 1° luglio, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19.45, ...Il fantino Antonio Mula sul cavallo Vitzichesu ha preso la testa della corsa subito dopo la partenza per mantenerla fino al termine del terzo giro ...La contrada del Valdimontone si è aggiudicata la prova generale di stasera. La corsa è stata preceduta da un minuto di raccoglimento per ricordare il fantino Andrea Mari, detto Brio, prematuramente sc ...