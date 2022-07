Omicron, sarebbero 8 le regioni a ‘rischio alto’. Speranza: “E’ raccomandato l’uso delle mascherine” (Di venerdì 1 luglio 2022) Complice soprattutto la ’lievità’ della sintomatologia (ma la maggior di quanti contagiati è comunque vaccinata), prevale grande scetticismo intorno alla recrudescenza di contagi causati dalla variante Omicron 5. Covid Italia, comunicati i dati relativi al monitoraggio settimanale della curva epidemiologica nel Paese Tuttavia il puntuale monitoraggio settimanale relativo alla curva epidemiologica nel Paese, condotto dalla cabina di regia, come sempre in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità ed il ministero della Salute, oggi hanno indicato che in Italia vi sono ben 8, fra regioni e Province autonome, classificate a rischio alto Covid. Addirittura, tiene a rimarcare la cabina di regia, tre di queste sarebbero addirittura ad alta probabilità di progressione. Appena 3 invece le regioni/pa classificate a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 luglio 2022) Complice soprattutto la ’lievità’ della sintomatologia (ma la maggior di quanti contagiati è comunque vaccinata), prevale grande scetticismo intorno alla recrudescenza di contagi causati dalla variante5. Covid Italia, comunicati i dati relativi al monitoraggio settimanale della curva epidemiologica nel Paese Tuttavia il puntuale monitoraggio settimanale relativo alla curva epidemiologica nel Paese, condotto dalla cabina di regia, come sempre in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità ed il ministero della Salute, oggi hanno indicato che in Italia vi sono ben 8, frae Province autonome, classificate a rischio alto Covid. Addirittura, tiene a rimarcare la cabina di regia, tre di questeaddirittura ad alta probabilità di progressione. Appena 3 invece le/pa classificate a ...

