Milano, arriva la prima piazza dedicata a un attivista Lgbtq+: è intestata a Harvey Milk (Di venerdì 1 luglio 2022) Mancano poche ore all'atteso Pride di Milano e la città ha scelto di farsi trovare più che mai pronta inaugurando il primo giardino dedicato a un attivista Lgbtq+, Harvey Milk, in piazza 6 Febbraio. L'iniziativa era partita dai Sentinelli di Milano, comunità in prima linea per i diritti civili e a difesa dei valori di laicità e antifascismo. «Dal basso», dunque. Come tiene a sottolineare la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, a cui fa eco il portavoce del movimento, Luca Paladini: «Una città si racconta anche attraverso i nomi dei suoi luoghi e Milano non deve mai considerarsi arrivata sul tema dei diritti, ma deve sempre adoperarsi per allargarsi e tutelare quello già esistenti».

